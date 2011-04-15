Верховный суд РФ отменил последнее продление ареста Ходорковскому и Лебедеву

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15 апреля 2011, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Верховный суд РФ отменил решение о последнем продлении срока ареста экс-главе НК "ЮКОС" Михаилу Ходорковскому и бывшему руководителю "МЕНАТЕПа" Платону Лебедеву, предшествующее вынесению им второго приговора.

Таким образом удовлетворена жалоба адвокатов.

Коллегия отменила постановление Хамовнического суда от 16 августа 2010 года, определение кассационной коллегии Мосгорсуда от 2 сентября 2010 года и постановление президиума Мосгорсуда от 18 февраля 2011 года.