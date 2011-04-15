Бывший прокурор Подмосковья Александр Мохов перешел в транспортную прокуратуру

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15 апреля 2011, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]

Отстраненный Генпрокурором РФ Виктором Чайкой от должности прокурор Московской области Александр Мохов назначен заместителем московского межрегионального транспортного прокурора.

"Приказ о назначении подписан", - сообщил Мохов Интерфаксу.

По итогам проверки приказом Генерального прокурора России Юрия Чайки прокурор Московской области Александр Мохов отстранен от занимаемой должности, Александр Игнатенко и Дмитрий Урумов уволены из органов прокуратуры за нарушение присяги прокурора.



Серия громких отставок в прокурорской системе Подмосковья, причем с очень жесткими формулировками, стала итогом разбирательств вокруг подпольных казино и организации нелегального игорного бизнеса в городах Московской области.