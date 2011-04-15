Предложение верховного муфтия изменить герб России может вызвать цепную реакцию

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15 апреля 2011, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Предложение верховного муфтия Талгата Таджуддина изменить герб Российской Федерации, увенчав его полумесяцем, может вызвать цепную реакцию.

Сопредседатель Консультативного совета глав протестантских церквей России, член правления Российского Библейского общества, член ОП РФ Сергей Ряховский сказал, что в гербе РФ отображены элементы культуры, традиции и веры.

По предположению Ряховского, каждой религии хочется, чтобы там был некий её элемент. "Если сейчас тронуть герб, то найдется много представителей других конфессий, которые скажут о своей особой роли своего этноса, своей религии, своей культуры в государственном строительстве РФ в прошлом", - говорит член Общественной палаты в интервью "РСН".

Напомним, верховный муфтий России Талгат Таджуддин предложил увенчать полумесяцем голову орла на гербе России.