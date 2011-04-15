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//Общество

Безвизовый режим между Россией и Турцией вступает в силу с 16 апреля

15 апреля 2011, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

Безвизовый режим между Россией и Турцией вступает в силу в субботу, 16 апреля. С этого дня для въезда, выезда или транзита и пребывания на территории этих стран в течение 30 дней с даты въезда гражданам России и Турции достаточно иметь при себе действительный общегражданский или служебный  паспорт.

Пребывание на территории другого государства не должно превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.
Напомним, правительства России и Турции подписали соглашение об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и Турецкой Республики  в Анкаре 12 мая 2010 года.

МИД РФ напоминает, что соглашение  вступает в силу 16 апреля.

ИЧ

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