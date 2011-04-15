Собянин назначил нового замруководителя департамента строительства Москвы

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15 апреля 2011, 09:35 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Николая Савина на должность заместителя руководителя департамента строительства города.

Согласно распоряжению столичного градоначальника, с Савиным заключен служебный контракт сроком на четыре года.

Кадровые перестановки Собянин произвел в СЗАО. Распоряжением мэра с должности зампрефекта Северо-Западного административного округа Москвы "по собственной инициативе" снят Лев Моисеенко, передает Интерфакс.

Заместитель председателя комитета инновационного развития и выставочно-конгрессной деятельности Москвы освобожден Юрий Абазов освобожден от должности в связи с ликвидацией этого комитета.