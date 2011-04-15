Российские мусульмане предлагают изменить герб Российской Федерации

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15 апреля 2011, 08:24 [ «Аргументы Недели» ]

Верховный муфтий Талгат Таджуддин от лица российских мусульман предложил изменить герб Российской Федерации. Таджуддин считает, что на гербе найдется место не только для православных, но и для мусульманских символов, и должен быть изображен полумесяц.

У орла две головы. По его мнению, соответственно над одной короной можно было бы изобразить полумесяц, над другой – крест. Третья корона над ними тогда должна быть увенчана одновременно и крестом, и полумесяцем. как передает "Эхо Москвы", несколько вариантов такого эскиза уже были представлены президенту России Дмитрию Медведеву.

Верховный муфтий Талгат Таджуддин объясняет свое предложение тем, что мусульмане испокон века живут на своих землях, которые стали неотделимой частью России. По словам муфтия, надо уважить чувства верующих, чтобы не было религиозного неравенства и конфронтаций.

По словам Талгата Таджуддина, сегодня каждый пятый россиянин исповедует Ислам.