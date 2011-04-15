В Белоруссии обнародованы подробности задержания подозреваемых в теракте - ВИДЕО

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15 апреля 2011, 08:06 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

Генпрокуратура Белоруссии обнародовала подробности задержания подозреваемых в теракте на станции метро "Октябрьская" в Минске. Сейчас в следственном изоляторе находятся пять человек, подозреваемых в причастии к взрыву в минском метро.

Среди задержанных одна женщина. На двоих из них выдана санкция на арест.

В четверг правоохранительные органы обнародовали съемки с камер видеонаблюдения, на которых засняты кадры за несколько минут до взрыва и после него. Установлено, что исполнитель теракта - родом из Витебска, в Минске он снимал квартиру.



В момент задержания мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как сообщила белорусская генпрокуратура, профессия подозреваемого позволяла ему без труда изготовить бомбу. Уже установлено, что взрывное устройство, сработавшее в понедельник в минском метро, аналогично бомбам, взорванным при терактах в 2005 году в Витебске и в 2008 году в Минске. В квартире подозреваемого обнаружены соответствующие улики.

Жертвами взрыва в минском метро 11 апреля стали 12 человек. Пострдали около 200 человек, в том числе пятеро россиян.