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//Общество

Генпрокуратура может возбудить дело против уволенных подмосковных прокуроров

15 апреля 2011, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]

Генпрокуратура РФ может возбудить уголовное дело против уволенных накануне подмосковных прокуроров, которые подозреваются в "крышевании" незаконных игорных заведений в Московской области.

Ссылаясь на собственный источник, "Коммерсантъ" пишет, что Генпрокуратура собирается инициировать уголовное преследование отставников.

Напоминим, в четверг, 14 апреля, Генпрокурор РФ Юрий Чайка  после проверки, которая проводилась в связи с расследованием дела о сети нелегальных казино в Московской области, освободил от должности прокурора Подмосковья Александра Мохова, а его первого заместителя Александра Игнатенко и начальника управления облпрокуратуры по надзору за процессуальной деятельностью в органах следствия Дмитрия Урумова уволил.

Предположительно, по данным источников издания, Мохов может стать заместителем Московского межрегионального транспортного прокурора.

Уголовное дело об организации 15 подпольных казино в Подмосковье вызвало широкий резонанс. По данным ФСБ, к нелегальному бизнесу были причастны сотрудники прокуратуры. В организации незаконного игорного бизнеса обвиняется Иван Назаров.

Ранее Басманный суд Москвы продлил Назарову содержание под стражей на четыре месяца.

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