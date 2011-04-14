Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В России запрещена охота на белых медведей

14 апреля 2011, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]

Россия отказалась от использования своей квоты на добычу белого медведя, которая составляет 29 животных в год.

Программа сохранения белого медведя находится под личным контролем премьер-министра Владимира Путина.

"На правительственном уровне в России принято решение о том, что наша страна не станет использовать собственную квоту", - говорится на сайте премьера.

Белый или полярный медведь - самый крупный наземный представитель млекопитающих отряда хищных. Его длина достигает 3м, масса до - 1т. Обитает на дрейфующих и припайных морских льдах, где охотится на свою основную добычу: кольчатую нерпу, морского зайца, моржа и прочих морских животных. Занесен в Красную книгу России.

ЕГ

//картина дня

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества "Новичок", пройти лечение в России.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

//новости ан

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…