В России запрещена охота на белых медведей

//Общество

14 апреля 2011, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]

Россия отказалась от использования своей квоты на добычу белого медведя, которая составляет 29 животных в год.

Программа сохранения белого медведя находится под личным контролем премьер-министра Владимира Путина.

"На правительственном уровне в России принято решение о том, что наша страна не станет использовать собственную квоту", - говорится на сайте премьера.

Белый или полярный медведь - самый крупный наземный представитель млекопитающих отряда хищных. Его длина достигает 3м, масса до - 1т. Обитает на дрейфующих и припайных морских льдах, где охотится на свою основную добычу: кольчатую нерпу, морского зайца, моржа и прочих морских животных. Занесен в Красную книгу России.