Только один из четырех россиян признается, что построил карьеру по знакомству

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14 апреля 2011, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

Пятая часть жителей России (20%) уверены в недопустимости использования связей ради развития карьеры.

Согласно результатом опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с компанией HeadHunter, россияне благосклонно относятся к использованию связей для развития карьеры - 68% опрошенных, считают это нормальным явлением.

А не используют связи для карьеры 50% только потому, что их нет. 18% россиян не прибегали к связям во благо карьеры из-за уверенности в собственных силах: это работники медицинской сферы (35%) и многопрофильных холдингов (33%).

Главными факторами успешной карьеры 37% россиян считают качественную профессиональную подготовку, 32% - усердную работу и терпение, 25% -престижное образование.

24% россиян убеждены, что успешную карьеру без нужных связей не построить и столько же уверяют, что именно связи помогли им карьеру сделать.