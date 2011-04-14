Полиция: Если незнакомые люди о вас что-то знают – это мошенники

//Общество

14 апреля 2011, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

Памятку для защиты от мошенников опубликовало МВД России. Брошюра, по мнению полиции, предназначена в первую очередь для пожилых людей и родителей несовершеннолетних.

Памятка, которую можно прямо сейчас скачать на сайте ведомства, разделена на семь разделов. По-видимому, по количеству основных мошенничеств, выделенных полицейскими.

Не стоит открывать дверь незнакомым людям, следует всегда уточнять данные социальных и медицинских работников, а также представителей коммунальных служб. Кроме того, в памятке подробно прописаны схемы совершения мобильных мошенничеств, в том числе – связанных с рассылкой смс-сообщений с обещаниями крупных выигрышей. В конце памятки граждане найдут телефоны экстренных служб своего региона.

Но главное правило, по мнению авторов брошюры - бдительность.

«Телефоны, компьютеры и электронные архивы позволяют узнать о вас довольно много. Не дайте ввести себя в заблуждение. Если к вам звонят или приходят незнакомые люди, которые что­то знают о вас, скорее всего – ЭТО МОШЕННИКИ», утверждают авторы.