В Петербурге не будет троллейбусов, а автобусы будут ездить на газе

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14 апреля 2011, 17:31 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Власти Петербурга рассматривают возможность отказа от использования троллейбусов, заявила в четверг губернатор города Валентина Матвиенко.

Этот вид транспорта ухудшает ситуацию на дороге в условиях напряженного трафика. Кроме того, власти изучают возможность развития скоростного трамвая и перевода автобусов на газ, уточнила она.

Матвиенко сообщила, что власти Петербурга обсудили с ОАО «Газпром нефть» возможность перехода городских пассажирских автобусов с дизельного на газовое топливо.

«Газпром нефть» выразила готовность переоборудовать транспортные средства под новый вид топлива, - цитирует Матвиенко «Эхо Петербурга». - Такие автобусы будут наиболее экономичным и экологичным видом транспорта».