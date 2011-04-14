Собянин: Модернизация московского здравоохранения начнётся в середине апреля

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14 апреля 2011, 13:50 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Модернизация здравоохранения Москвы начнётся в середине апреля. В программе модернизации московского здравоохранения будут участвовать более 1,5 тысячи объектов.



Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения детского сада и поликлиники в Куркино. «Два дня назад подписаны все документы – не только программные, но и соглашения по финансированию между федеральным Фондом медицинского страхования, Министерством здравоохранения и городом», - заявил Собянин. По его словам, программа будет запущена в ближайшие дни. Он добавил, что «в мае-июне пройдут основные торги по подрядчикам, капитальному и текущему ремонту, оборудованию и информационному обеспечению», передает РСН.