На параде Победы на Красной площади будет играть оркестр из 1,5 тыс музыкантов

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14 апреля 2011, 12:56 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр телеканала "Россия"

На параде Победы на Красной площади будет играть оркестр из 1,5 тысячи музыкантов. Этот уникальный коллектив составят из представителей нескольких оркестров Министерства обороны РФ. Для встречи Знамени Победы будет исполнена песня Александрова «Священная война». Во время объезда войск министром обороны оркестр исполнит семь встречных маршей. Завершится парад Победы исполнением «Прощание Славянки», передает РСН.