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//Общество

Татьяна Голикова: Уровень безработицы в стране такой же, как и до кризиса

14 апреля 2011, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Уровень безработицы в России находится на докризисном уровне, в апреле началось его сезонное снижение, сообщила министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова.

"Мы не ошиблись в прогнозах. Сезонное снижение безработицы в апреле наступило", - сказала Татьяна Голикова.

"И мы фактически находимся по численности официально зарегистрированных безработных в службах занятости на докризисном уровне", - сказала Голикова. По предварительной оценке министерства, при благоприятном варианте выхода экономики из кризиса среднегодовая численность безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости, составит в среднем за 2011 год 1,7 миллиона человек, а в конце года не превысит 1,8 миллиона человек.

ГИ

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