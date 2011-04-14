Назначен начальник полиции Санкт-Петербурга

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14 апреля 2011, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Начальником полиции Санкт-Петербурга в ранге заместителя руководителя городского главка МВД России назначен генерал-майор полиции Сергей Умнов, прежде возглавлявший криминальную милицию города.



"Назначить генерал-майора полиции Умнова Сергея Павловича заместителем начальника Главного управления Министерства внутренних дел РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, начальником полиции, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.