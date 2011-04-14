Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Назначен начальник полиции Санкт-Петербурга

14 апреля 2011, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Начальником полиции Санкт-Петербурга в ранге заместителя руководителя городского главка МВД России назначен генерал-майор полиции Сергей Умнов, прежде возглавлявший криминальную милицию города.

"Назначить генерал-майора полиции Умнова Сергея Павловича заместителем начальника Главного управления Министерства внутренних дел РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, начальником полиции, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

ГИ

//картина дня

Несмотря на популярность рассуждений о переходе на четырехдневную рабочую неделю с сохранением или даже повышением зарплат, экономисты предупреждают, что надеяться на это не нужно. Как бы не пришлось работать больше за меньшие деньги, передаёт КП.

Несмотря на популярность рассуждений о переходе на четырехдневную рабочую неделю с сохранением или даже повышением…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

//новости ан

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…

//новости ан