Военную технику для парада Победы перебазируют в Москву 22 апреля

//Общество

14 апреля 2011, 11:23 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Военную технику для парада Победы на Красной площади 9 мая перебазируют в Москву 22 апреля. Первая репетиция парада состоится во вторник, 26 апреля. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Сергей Власов. По его словам, технику переобуют в специальные башмаки. Это будет сделано специально, чтобы не портить покрытие столичных улиц. Колесные машины прибудут в Москву своим ходом, гусеничные доставят железнодорожным транспортом, передает РСН.