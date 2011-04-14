47 зараженных радиацией японских машин задержаны в порту Владивостока

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14 апреля 2011, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

47 японских автомобилей из Японии задержаны на территории специализированного автомобильного терминала Владивостокского морского торгового порта (ВМТП. Они запрещены к выдаче из-за обнаружения у них завышенного радиационного фона.



Автомобили, как таможенный груз, размещены на выделенной площади склада временного хранения.



"С момента появления первых "фонящих" автомобилей прошло полмесяца, но никакого взаимодействия между госорганами и участниками внешнеэкономической деятельности до сих пор не выстроено. Таможенники говорят, что у них нет необходимых полномочий для принятия окончательного решения относительно дальнейшего выпуска "проблемных" машин в свободное обращение, ровно, как и нет оснований в виде заключения экспертов, чтобы отправлять груз обратно в Японию. Роспотребнадзор, в свою очередь, не предлагает вариантов разрешения создавшейся ситуации с "проблемными" машинами, уже находящихся в порту. Кроме того, не предоставляет участникам внешнеэкономической деятельности инструкций, руководствуясь которыми возможно организовать контроль авто при погрузке в японских портах, тем самым исключить появление "загрязненных" машин на территории РФ", - приводятся в сообщении порта слова директора по производству ВМТП Сергея Лопунова.