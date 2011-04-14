"Востокбизнесбанк" лишился лицензии

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14 апреля 2011, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

У банка "Востокбизнесбанк" (Владивосток) отозвана лицензия, сообщает Банк России, в связи с неисполнением "Востокбизнесбанком" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ.



Банк России установил факты существенной недостоверности отчетных данных "Востокбизнесбанка". Кроме того, лицензия отозвана из-за недостаточности капитала банка (ниже 2%), снижения размера собственных средств ниже минимального значения, установленного ЦБ.



В "Востокбизнесбанке" назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.