Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

"Востокбизнесбанк" лишился лицензии

14 апреля 2011, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

У банка "Востокбизнесбанк" (Владивосток) отозвана лицензия, сообщает Банк России, в связи с неисполнением "Востокбизнесбанком" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ.

Банк России установил факты существенной недостоверности отчетных данных "Востокбизнесбанка". Кроме того, лицензия отозвана из-за недостаточности капитала банка (ниже 2%), снижения размера собственных средств ниже минимального значения, установленного ЦБ.

В "Востокбизнесбанке" назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ГИ

//картина дня

В мире

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

Американские источники оценили всю мощность ракет, расположенных на подводных на российских атомных подлодках "Борей". По мнению издания, России не понадобятся другие ядерные силы, чтобы нанести мощный удар по США.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку в подмосковном аэропорту "Жуковский" самолёта А321 .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

//новости ан

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…

//новости ан