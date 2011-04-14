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14 апреля 2011, 10:47 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Президент России Дмитрий Медведев переназначил начальников ГИБДД Москвы и Московской области. На должность начальника управления ГИБДД МВД РФ по Москве назначен Александр Ильин. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Кремля.В свою очередь генерал-майор полиции Сергей Сергеев назначен заместителем начальника полиции - начальником управления ГИБДД главного управления МВД РФ по Московской области. Ильин и Сергеев возглавляли ГИБДД и до переаттестации.