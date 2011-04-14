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//Общество

Родственники погибших при теракте в Минске получат по $11,3 тысяч

14 апреля 2011, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

Семьи погибших в теракте в Минске получат материальную помощь по 1 тысяче базовых величин (около 11,3 тысячи долларов), материальную помощь получат и люди, пострадавшие при взрыве.

Сто базовых величин (около 1,13 тысячи долларов) будет выделено тем, кто получил тяжелые травмы, 50 базовых величин (около 565 долларов) - получившим ранения средней тяжести, 20 базовых величин - получившим легкие травмы, сообщает РИА "Новости".

При установлении инвалидности вследствие полученных в результате взрыва травм размер выплаченной материальной помощи будет пересматриваться с учетом ранее произведенных выплат до 400 базовых величин (около 4,52 тысячи долларов) - инвалидам 1 и 2 группы, 200 базовых величин (около 2,26 тысячи долларов) - инвалидам 3 группы.

Базовая величина - единица, исходя из которой рассчитываются денежные отношения в государстве (выплачиваются штрафы, пособия, компенсации). Сейчас базовая величина - 35 тысяч белорусских рублей (около 11 долларов).

ГИ

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