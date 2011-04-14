Реформа ФСИН: колонии заменят тюрьмами, а двери в камеры не будут запирать

//Общество

14 апреля 2011, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

Российская система исполнения наказаний в ближайшее время претерпит серьезные изменения. Планы грандиозные: полностью заменить колонии тюрьмами, а двери в камерах целыми днями держать открытыми.



"В колонии в одном бараке живут по сто человек, на сто человек имеется один туалет, – пояснилначальник управления социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными ФСИН РФ, генерал-майор Валерий Трофимов. – Теперь мы взяли курс на усиление индивидуализации – вместо колоний будут построены тюрьмы, осужденные начнут сидеть в камерах, по шесть человек в каждой".



"Двери в камерах весь день будут открыты. Осужденные смогут свободно ходить друг к другу. Камеры станут запираться только на ночь. Это позволит нам избежать беспорядков, ведь именно ночью в колониях происходят всевозможные расправы", – объяснил генерал Трофимов.



Исчезнет система отрядов, а вместе с отрядами уйдет в прошлое и вся иерархия тюремного мира – исчезнут "положенцы" и "воры в законе".



Вместе со взрослыми колониями исчезнут и колонии для несовершеннолетних. Более того, несовершеннолетними станут считаться лица до 25 лет – для того, чтобы не переводить их во взрослые тюрьмы.