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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Реформа ФСИН: колонии заменят тюрьмами, а двери в камеры не будут запирать

14 апреля 2011, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

Российская система исполнения наказаний в ближайшее время претерпит серьезные изменения. Планы грандиозные: полностью заменить колонии тюрьмами, а двери в камерах целыми днями держать открытыми.

"В колонии в одном бараке живут по сто человек, на сто человек имеется один туалет, – пояснилначальник управления социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными ФСИН РФ, генерал-майор Валерий Трофимов. – Теперь мы взяли курс на усиление индивидуализации – вместо колоний будут построены тюрьмы, осужденные начнут сидеть в камерах, по шесть человек в каждой".

"Двери в камерах весь день будут открыты. Осужденные смогут свободно ходить друг к другу. Камеры станут запираться только на ночь. Это позволит нам избежать беспорядков, ведь именно ночью в колониях происходят всевозможные расправы", – объяснил генерал Трофимов.

Исчезнет система отрядов, а вместе с отрядами уйдет в прошлое и вся иерархия тюремного мира – исчезнут "положенцы" и "воры в законе".

Вместе со взрослыми колониями исчезнут и колонии для несовершеннолетних. Более того, несовершеннолетними станут считаться лица до 25 лет – для того, чтобы не переводить их во взрослые тюрьмы.

ГИ

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