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Собянин ограничит движение в Москве ради "Наших"
14 апреля 2011, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]
Для проведения движением "Наши" акции "Стоп, коррупция" в субботу, 16 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин поручил поручил предусмотреть изменение маршрутов движения общественного транспорта.
"Руководству московской полиции рекомендовано обеспечить общественный порядок, предусмотреть соответствующие меры антитеррористической направленности и по пресечению фактов экстремистской деятельности", - уточнил источник.
По его словам, при необходимости движение транспорта в районе проведения публичного мероприятия будет ограничиваться или полностью перекрываться, а стоянки автотранспорта разрешат лишь по заявкам организатора.
В местах проведения акции движения "Наши" будет запрещена продажа спиртных, слабоалкогольных напитков и пива. К тому же мэр распорядился развернуть передвижные компактные туалеты.
Акция должна пройти с 8:00 до 18:00 на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой с количеством участников до 50 тысяч человек.