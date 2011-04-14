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14 апреля 2011, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]

Для проведения движением "Наши" акции "Стоп, коррупция" в субботу, 16 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин поручил поручил предусмотреть изменение маршрутов движения общественного транспорта.



"Руководству московской полиции рекомендовано обеспечить общественный порядок, предусмотреть соответствующие меры антитеррористической направленности и по пресечению фактов экстремистской деятельности", - уточнил источник.



По его словам, при необходимости движение транспорта в районе проведения публичного мероприятия будет ограничиваться или полностью перекрываться, а стоянки автотранспорта разрешат лишь по заявкам организатора.



В местах проведения акции движения "Наши" будет запрещена продажа спиртных, слабоалкогольных напитков и пива. К тому же мэр распорядился развернуть передвижные компактные туалеты.



Акция должна пройти с 8:00 до 18:00 на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой с количеством участников до 50 тысяч человек.