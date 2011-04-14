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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Эксперты: бензин сильно подорожает к концу месяца

14 апреля 2011, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитики прогнозируют резкое подорожание бензина. По их мнению, случится это в конце апреля - начале мая, а до того момента государственным топливным компаниям удастся сдерживать рост цен.

Государственные топливные компании, не позволяя бензину дорожать сегодня, выполняют распоряжение правительства. Но на бирже процесс уже пошел и так называемая спотовая цена стремится вверх, заявил "Известиям" Павел Строков из информационного центра "Кортес". Всего за четыре дня тонна бензина подорожала на 200-400 рублей в зависимости от сорта. Сколько именно будет стоить бензин в рознице, эксперт затрудняется сказать: влияние "законопослушных" нефтяников на рынок все-таки велико. Но небольшие компании подъема цен избежать не сумеют.

ГИ

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