Тина Канделаки и Левада-центр обещают Медведеву победу на выборах-2012

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13 апреля 2011, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]

Телеведущая, журналистка и продюсер Тина Канделаки в своем Живом Журнале проводит опрос, кого бы ее читатели хотели видеть избранным на пост президента России в 2012 году.

Сегодня вопрос особенно актуален: в течение дня премьер-министр и президент заявили, что не исключают, что оба пойдут на выборы.

Пока на страничке Канделаки 63,7% набирает Медведев, и 36,3% - Путин.

Сегодня же Левада-центр обнародовал результаты опроса, по которому число российских граждан, которые хотели бы видеть в списках кандидатов в президенты на следующих выборах действующего главу государства за девять месяцев выросло с 14% до 18%. За этот же период количество тех, кто хотел бы видеть в этом списке нынешнего премьера Владимира Путина, снизилось с 30% до 27%.

Обоих хотели бы видеть среди претендентов 16% граждан (было 21%), никого из них - 25% (19%), отмечают социологи. Исследования также показывают, что большинство граждан (71%) по-прежнему уверены в согласованности действий представителей тандема, однако среди россиян продолжает расти число тех, кто ожидает усиления разногласий между лидерами страны (с 9% до 17%).