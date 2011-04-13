Российских пиратов может спасти только вера

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13 апреля 2011, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

"Пиратская партия России", которую Министерство юстиции РФ отказывается регистрировать в качестве общественного объединения, готова основать в России новую церковь, чтобы зарегистрироваться в качестве религиозного объединения.

"Пиратская партия России" выступает за свободный доступ к информации, книгам, аудио- и видеозаписям в интернете. Главной целью партия называет реформирование законодательства в области авторского права. В 41 стране мира существуют такие партии, а шведские пираты даже занимают два кресла в Европейском парламенте.

Минюст России, отказывая пиратам в регистрации, пояснил, что "пиратство в соответствии с действующим законодательством является преступным деянием и относится к преступлениям против общественной безопасности". "Мировое пиратское сообщество поражено некомпетентностью Министерства юстиции РФ, сотрудники которого позволяют себе называть морскими разбойниками членов пиратских партий 41 страны мира, в том числе Чехии, Германии, Англии, Франции. Минюст допустил курьезную ошибку", заявил тогда председатель "Пиратской партии России" Павел Рассудов, напоминает NEWSru.com.

"В Швеции уже открылась пиратская церковь, и мы будем делать ее филиал в России. Нашими принципами станет "копируйте и умножайте все, что есть в этом мире", - отметил Рассудов.