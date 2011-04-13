Подписан указ, утверждающий список документов, подтверждающих гражданство детей

//Общество

13 апреля 2011, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

Органы здравоохранения, образования, соцобеспечения и все прочие государственные органы, учреждения и организации не вправе требовать иного удостоверения наличия гражданства Российской Федерации у ребенка в возрасте до 14 лет, кроме перечисленных в Указе "О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации", подписанном в среду президентом России Дмитрием Медведевым.

Указом, опубликованном в среду на сайте Кремля, предусматривается исчерпывающий перечень документов, удостоверяющих наличие у детей гражданства РФ. Такими документами являются имеющийся у ребенка заграничный, дипломатический или служебный паспорт гражданина РФ; паспорт гражданина РФ родителя (в том числе заграничный, дипломатический или служебный), в который внесены сведения о ребенке; свидетельство о рождении, в которое внесены сведения о гражданстве РФ родителей, или одного родителя, в том числе если другой родитель является иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Наличие у ребенка гражданства РФ может удостоверяться соответствующей отметкой на переводе на русский язык документа, выданного компетентным органом иностранного государства в удостоверение акта регистрации рождения ребенка, или вкладышем к этому документу, отметкой на свидетельстве о рождении ребенка или вкладышем к нему, выданным в соответствии с ранее установленным порядком.