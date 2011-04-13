Столичным штрафам быть, решил Совет Федерации

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13 апреля 2011, 15:05 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Закон, который вводит повышенные штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения для Москвы и Санкт-Петербурга одобрил на заседании в среду Совет Федерации.

Коэффициент будет введен с 1 июля 2012 года.

В понедельник, 11 апреля, законопроект во втором чтении утвердила Госдума. По новому закону, остановка на трамвайных путях и во втором ряду в регионах приведет к штрафу в размере 1500 рублей, а в городах федерального значения - 2500 рублей. Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и разметкой, в Москве и Петербурге повлечет за собой штраф в размере 3000 рублей, в других городах – 1500.