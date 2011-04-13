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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Глава Марий Эл в стихах рассказал чиновникам о том, как сложно быть тираном

13 апреля 2011, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Марий Эл Леонид Маркелов на общем собрании членов совета муниципальных образований прочел стихи собственного сочинения. В них он высказал свои соображения о том, хорошо или плохо быть тираном.

Свое выступление, в котором Маркелов говорил об ответственности органов исполнительной власти и самоуправления перед народом, он закончил стихами.

Признаться, каждому тирану, не исключение и я,
Нужна интрига для забавы: реформа, слава иль война.
Реформы могут подождать, войну полезно избежать,
Но славу успокоить сложно, порою даже невозможно.

Дается власть как милость Бога. И это следует принять.
Всевышний спрашивает строго— царям придется отвечать.
Великий Данте всех тиранов в седьмой округе поместил
И мир об этом известил.

Тиран обязан созидать, чтоб заслужить небес прощенье.
Не царствовать, а управлять— дарить народу уваженье.
А душу уберечь от зла помогут добрые дела.

ГИ

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