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Глава Марий Эл в стихах рассказал чиновникам о том, как сложно быть тираном
13 апреля 2011, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Марий Эл Леонид Маркелов на общем собрании членов совета муниципальных образований прочел стихи собственного сочинения. В них он высказал свои соображения о том, хорошо или плохо быть тираном.
Свое выступление, в котором Маркелов говорил об ответственности органов исполнительной власти и самоуправления перед народом, он закончил стихами.
Признаться, каждому тирану, не исключение и я,
Нужна интрига для забавы: реформа, слава иль война.
Реформы могут подождать, войну полезно избежать,
Но славу успокоить сложно, порою даже невозможно.
Дается власть как милость Бога. И это следует принять.
Всевышний спрашивает строго— царям придется отвечать.
Великий Данте всех тиранов в седьмой округе поместил
И мир об этом известил.
Тиран обязан созидать, чтоб заслужить небес прощенье.
Не царствовать, а управлять— дарить народу уваженье.
А душу уберечь от зла помогут добрые дела.