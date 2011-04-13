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//Общество

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков не собирается уезжать из России

13 апреля 2011, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков не собирается уезжать из России. Бывший градоначальник также отметил, что не боится уголовного преследования. "Я никогда не волновался по этому поводу".

Об этом Лужков заявил в среду в интервью "Интерфаксу" и "Рен-ТВ". "Я не собираюсь покидать страну. Мне интересна моя работа, здесь я декан факультета Международного университета в Москве, окружен студентами, читаю лекции, недавно прочитал лекцию по почвоведению в МГУ", - рассказал экс-мэр столицы. Отвечая на вопрос, не боится ли он уголовного преследования, Лужков сказал: "Нет, я никогда не волновался по этому поводу".

ЕЛ

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