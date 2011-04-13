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//Общество

Глава Роскосмоса: "На Марс нам лететь не на чем"

13 апреля 2011, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

Выступая на заседании Совета федерации глава Роскосмоса Анатолий Перминов заявил, что в ближайшие несколько десятилетий полет на Марс не сможет стать реальностью. Серьезно об этом можно будет говорить лишь после 2035 года.

«Конечно, готовиться надо к полету. Это процесс поэтапный. Но лететь нам не на чем. Это абсурд – лететь на Марс на тех кораблях и двигателях, которые у нас есть сегодня», – заявил Перминов.

Накануне в Центре управления полетами побывал президент Дмитрий Медведев. Он назвал проект полета на Марс «интересной и фундаментальной задачей».

«Речь идет о том, что нам нужно строить новый корабль с ядерной установкой мегаваттного класса и только тогда лететь на Марс. Этот полет займет месяц, но это реально только после 2035 года», – сказал глава Роскосмоса.

«Все эти пустые разговоры типа «Отпустите меня на Марс в один конец» – просто ерунда. Какой научный результат будет от такого полета? Никакого», – отметил Перминов.

«Они уже предпринимали три попытки, и все они ни к чему не привели, - прокомментировал Перминов "марсианские" инициативы США. - Хорошо, что мы никуда не побежали вслед за американцами».

ГИ

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