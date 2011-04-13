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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Решением Мосгорсуда порядок приема детей в первые классы признан незаконным

13 апреля 2011, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

Мосгорсуд признал незаконным и отменил действующий порядок приема детей в первые классы общеобразовательных школ Москвы, таким образом удовлетворив иск прокуратуры.

В настоящее время в школы в первоочередном порядке принимаются дети, живущие в районе расположения учреждения, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, ученики, чьи братья и сестры уже учатся в данной школе, а также дети из малоимущих семей.

По мнению прокуратуры, такой порядок нарушает нормы Конституции РФ, гарантирующей всеобщее равенство, сообщает РИА "Новости". Прокуратура Москвы считает, что в школы столицы ученики должны приниматься на общих основаниях.

ГИ

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