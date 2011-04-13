Уровень агрессии в обществе снижается

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13 апреля 2011, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]

Директор ФГУ Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. Сербского Минздравсоцразвития РФ доктор медицинских наук Зураб Кекелидзе заявил на пресс-конференции в «Аргументах недели», что по количеству суицидов на сто тысяч населения Россия переместилась со второго на пятое место в мире.

Вместе с тем, по его прогнозам, к 2020 году депрессия будет по времени нетрудоспособности в году занимать второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. Известный врач-психиатр отметил также снижение в обществе уровня агрессии. «Обратите внимание, ведь мы говорим: агрессия на дорогах, войны на дорогах, с битами ездят. Но есть один очень простой признак, который показывает, что мы изменились сами на дорогах положительно.

Кто водит машину, знает, что если ему уступают дорогу, он включает «аварийки» и в благодарность мигает. Это же не сверху нам спустили или сказали, вот вы мигайте друг другу. Это народ сам выработал и пришел к выводу, что недопустимо вести себя на дорогах так безобразно, как большинство сейчас себя ведет. Вот появление этого знака, который мы подаем в благодарность, очень много конфликтов на дороге разрядило», - говорит Кекелидзе.