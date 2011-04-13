Федеральная служба охраны заказала ванну за 336,5 тысяч рублей

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13 апреля 2011, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]

Федеральная служба охраны разместила на сайте госзакупок заявку, объявляющую конкурс на поставку ванны. Стоимость сантехники, которую хотят приобрести в ФСО, составляет 336,5 тысяч рублей.



В заявке указана конкретная модель: "Ванна Burg из коллекция Crono 2.0 отдельно стоящая из минерального литья, длина 1,9 метра; ширина 0,9; высота 0,52 метра, цвет белый, вместимость 310 литров".



Конкурс проводится 22 апреля, срок поставки - в течение трех месяцев с момента заключения контракта. Как сообщает РИА "Новости", в ФСО от комментариев по этому поводу воздержались.