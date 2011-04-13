Адвокатам разрешили проносить в СИЗО ноутбуки и ксероксы

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13 апреля 2011, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Адвокаты могут проносить в СИЗО ноутбуки и ксероксы. В среду Совет Федерации одобрил в редакции согласительной комиссии поправки в закон о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых.



Использовать компьютеры адвокаты смогут только в особом помещении и в отсутствии подозреваемого. Новая редакция закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" устанавливает для защитника запрет проносить на территорию места содержания под стражей технические средства связи, а также устройства, позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись. Защитники обвиняемых могут проносить копировальную технику и фотоаппаратуру только для снятия копий с материалов уголовного дела, передает РИА Новости.