Россия заплатит геям за запрет парадов секс-меньшинств в Москве

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13 апреля 2011, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Страсбургский суд признал незаконным отказ властей в согласовании трех гей-парадов в Москве. Теперь российские власти должны выплатить заявителю около 30 тысяч евро в качестве компенсации.



«Как стало известно проекту Gayrussia.ru из источников в ЕСПЧ, в минувший понедельник коллегия Большой Палаты суда отказала России в пересмотре дела о неправомерности запретов трех гей-парадов в Москве», - сказал лидер движения Gay Russia Николай Алексеев.



Он отметил, что по делу «Алексеев против России» Первая Палата Европейского Суда единогласно постановила, что, «отказав в согласовании 164 шествий и пикетирований, планировавшихся гей-активистами 27 мая 2006 года, 27 мая 2007 года и все дни мая 2008 года, Россия нарушила статью 11 (право на свободу собраний), статью 14 (запрет дискриминации) совместно со статьей 11, а также статью 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции», сообщает Интерфакс.



Теперь, по словам Николая Алексеева, «у московских властей не осталось никаких правовых оснований для запрета наших публичных мероприятий».