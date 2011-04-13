Опубликован рейтинг самых нужных в России профессий

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13 апреля 2011, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Рейтинг самых востребованных в России профессий возглавляют менеджеры по продажам - 7,9%. За ними в списке следуют квалифицированные рабочие (6,3%) и инженеры (5,5%).



Четвертое место по версии Superjob.ru занимают продавцы (3,6%), пятое - торговые представители (2,8%). Следом идут бухгалтеры с показателем 2,7%.



Также российским работодателям нужны водители (также 2,3%), врачи (1,8%), программисты (1,6%), менеджеры по работе с клиентами (по 1,4%), секретари (1,3%), медицинские представители (1,0%) и юристы (0,9%).



Замыкают топ-20— менеджеры по маркетингу и экономисты, набравшие по 0,5%.