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13 апреля 2011, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

Министр образования и науки Андрей Фурсенко выступил против проекта закона об отсрочках от армии для некоторых категорий студентов, который предлагает партия "Единая Россия".



Данный законопроект предполагает, что отсрочку от армии получат лишь некоторые категории студентов. Какие именно - будет определять правительство, которое сформирует список специальностей и вузов, учитывающий потребности государства в специалистах.



По мнению Фурсенко, студентов вообще нельзя призывать в армию во время учёбы. «Образование вещь инерционная. Сегодня нужны одни специалисты, завтра другие. Многое за пять лет может измениться», - сказал чиновник Интерфаксу. По его мнению, такой подход вряд ли оценивает правильно всю систему развития знаний и образования.



В случае если Госдума документ одобрит, он вступит в силу в начале следующего года.