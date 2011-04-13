Украина может получить новые цены на газ

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13 апреля 2011, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Российская сторона готова обсудить с Украиной возможность пересмотра формулы цены на газ. По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, такая договоренность достигнута с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.



"Главным позитивным результатом этой дискуссии было то, что премьер-министр России пообещал поручить своему заместителю Игорю Сечину во время его визита на Украину 19 апреля обсудить с правительством Украины вопрос обоснованности этой формулы ценообразования на газ для Украины", - сказал Азаров.