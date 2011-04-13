В параде Победы на Красной площади примут участие 20 тысяч военных

//Общество

13 апреля 2011, 11:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В параде Победы на Красной площади в Москве примут участие около 20 тысяч военнослужащих. Репетиции парадных расчетов пешей и механизированной колонн 3 раза в неделю проходят в подмосковном Алабино.



Об этом сообщил представитель управления пресс-службы и информации Минобороны РФ по Сухопутным войскам подполковник Сергей Власов. В параде также примет участие свыше 100 единиц современной боевой техники. «Пешая колонна на Красной площади будет представлена полками видов и родов войск Вооруженных сил, специальных войск, а также батальонами других силовых министерств и ведомств», - цитирует Власова «Интерфакс». В составе механизированной колонны, по словам Власова, пройдут мобильные ракетные комплексы «Тополь-М», пусковые установки зенитной ракетной системы «С-400» «Триумф», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и другие лучшие образцы боевой техники.