В Москве из-за плохой погоды перенесли даты проведения субботников

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13 апреля 2011, 10:51 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Власти Москвы отсрочили проведение субботников из-за плохой погоды, установившейся в столичном регионе. Работники ЖКХ будут продолжать работы по благоустройству города. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, плохая погода заставила власти принять решение проводить общегородские субботники не 16 и 23 апреля, а 23 и 30 апреля. "Это добрая городская традиция - проводить месячники благоустройства", - цитирует Бирюкова "Интерфакс".