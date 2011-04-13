Собянин уволил первого замруководителя департамента потребительского рынка

//Общество

13 апреля 2011, 10:37 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин отстранил от должности первого заместителя руководителя департамента потребительского рынка. Владимир Слепак снят с поста в связи с реорганизацией департамента. В ноябре 2010 года департамент потребительского рынка был объединён с департаментом продовольственных ресурсов. Таким образом в Москве появилась новая структура по торговле и услугам, передает «Интерфакс».



