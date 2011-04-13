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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Собянин утвердил порядок получения подарков чиновниками

13 апреля 2011, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, который регламентирует порядок передачи в мэрию подарков, полученных городскими чиновниками на официальных мероприятиях и в служебных командировках.

"В документе, подписанном Собяниным, говорится, что подарки, полученные должностными лицами на официальных мероприятиях стоимостью свыше трех тысяч рублей, являются собственностью Москвы и подлежат передаче должностными лицами в госорган, в котором они работают", - цитирует источник в городской администрации "Российская газета".

"В случае получения подарка должностные лица уведомляют о получении подарков управление делами мэра и правительства Москвы. Подарки передаются туда по акту приема-передачи", - подчеркнул представитель мэрии.

Если документ, подтверждающий стоимость подарка, отсутствует, то определять ее будет специальная комиссия. Подарки, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, возвращаются получившему их должностному лицу на следующий рабочий день со дня принятия решения. Более дорогие подарки чиновники по желанию смогут выкупить в установленном порядке.

ГИ

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