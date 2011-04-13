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13 апреля 2011, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

За 2,882 миллиона долларов на аукционе Sotheby's приобрел капсулу корабля "Восток 3КА-2" бизнесмен из России, бывший гендиректор ОАО "Связьинвест" Евгений Юрченко.



На сегодняшний день Юрченко возглавляет инвестфонд имени А.С.Попова.



Как сообщил заместитель председателя правления аукционного дома Дэвид Редден, капсула вернется в Россию.



"Я надеюсь, "Восток" займет законное место в одном из национальных музеев, посвященных истории российской космической программы", – процитировал представитель Sotheby's заявление Юрченко.