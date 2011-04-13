Основатель Mirax Group С. Полонский распродаёт участки возле Химкинского леса

//Общество

13 апреля 2011, 09:11 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Один из владельцев земель возле Химкинского леса распродаёт земельные участки. Основатель Mirax Group Сергей Полонский выставил на продажу 140 гектаров земли.



Как пишет "Коммерсантъ", Сергей Полонский вынужден продавать свою долю, чтобы поправить дела. В собственности у Полонского и создателя сети гостиниц Azimut Hotel Александра Клячина находится более 700 гектаров земли стоимостью около 420 миллионов долларов. Ещё в августе 2009 года долг Mirax Group перед Альфа-банком превышал 240 миллионов долларов. Сейчас общий долг Mirax составляет почти 600 миллионов.



Продаваемые Полонским земли, находятся в лесу и правительство России обещало их не застраивать, заявляют экологи, выступающие против строительства трассы Москва-Петербург. В пресс-службе Mirax Group в ответ на вопрос «Ъ», не связана ли распродажа со скандалом вокруг Химкинского леса, посоветовали обратиться в Федеральное госучреждение «Дороги России», которое выкупило все участки под строительство дороги ещё в 2009 году.