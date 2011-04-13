Движение в центре Москвы ограничат из-за репетиции парада Победы

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13 апреля 2011, 08:27 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

На Красной площади сегодня пройдет репетиция парада Победы. В центре Москвы вечером будет ограничено движение транспорта. ГИБДД Москвы просит водителей выбирать маршруты объезда. С 22:00 и до окончания репетиции будет ограничено движение транспорта по улицам Тверская, Моховая, Охотный ряд, Болотная. Также движение ограничат по Васильевскому спуску и большому Москворецкому мосту, сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.