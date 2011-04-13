Языковеды обнаружили ошибки в заданиях прошлогоднего ЕГЭ по немецкому языку

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13 апреля 2011, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]

Задания прошлогоднего ЕГЭ по немецкому языку содержали орфографические, грамматические и лексические ошибки. В этом уверены эксперты германского Института имени Гете.



«В заданиях несколько раз неправильно употреблялись предлоги. Другая грамматическая ошибка мешала студентам правильно определить время в предложении», – приводит слова сотрудника института газета «Коммерсантъ».



«Кроме того, тесты ЕГЭ используют устаревшие, просто библейские слова, никогда не существовавшие выражения, а также прямые кальки с русского языка,— считает сотрудник института. – В условиях, когда даже одна ошибка серьезно влияет на итоговый результат, сам экзамен, по сути, превращается в лото — и тут полагаться можно только на удачу».



Однако руководство московского филиала Института имени Гете отметило, что «выводы отдельных сотрудников не являются официальной позицией учреждения». По их словам, организация «не собирается вмешиваться во внутренние дела России и критиковать ее систему образования».