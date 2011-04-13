Суд может отменить результаты зачисления первоклассников в школы

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13 апреля 2011, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

Московский городской суд может пересмотреть результаты зачисления детей в первые классы московских школ. Правомерность действующего порядка записи решила обжаловать столичная Прокуратура.



Согласно закону, вступившему в силу в январе, приоритет на зачисление имеют дети, живущие рядом со школой, а также братья и сестры тех, кто уже там учится.



Прокуратура усмотрела в этом нарушение права будущих школьников на равный доступ к учебным заведениям.



Напомним, в этом году многие родители дежурили в очередях около школ ночами, опасаясь, что в связи с новым порядком зачисления их детям может не хватить мест в выбранных школах.



Теперь у родителей школьников появилась новыя головная боль: многие опасаются, что в случае отмены нового закона результаты зачисления могут быть пересмотрены и придется заново записывать детей в первый класс.