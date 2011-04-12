В столичном метрополитене за 3 года полностью модернизируют вентиляцию

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12 апреля 2011, 21:44 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение 3-х лет в московском метрополитене полностью модернизируют вентиляционную систему, это обеспечит доступ свежего воздуха даже во время знойного лета.



Сегодня в своем интервью программе "События" на телеканале "ТВ-Центр" столичный мэр сказал: "По метро мы приняли решение об ускоренной замене вентиляционного оборудования, чтобы в метро было больше свежего воздуха" и "в течение двух-трех лет, я думаю, мы полностью заменим вентиляционное оборудование", - цитирует слова столичного градоначальника Интерфакс.