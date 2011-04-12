Завтра в центре Москвы перекроют движение автомобилей из-за репетиции парада

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12 апреля 2011, 19:31 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В среду в центре Москвы будет перекрыто автомобильное движение в связи с проведением репетиции военного Парада Победы на Красной площади, об этом сообщает ГИБДД Москвы.



В сообщении ГИБДД говорится, что в связи с проведением на Красной площади репетиции военного парада в среду с 22:00 и до окончания мероприятий будет ограничено движение транспорта по улицам Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Болотная, а также Васильевскому спуску и Большому Москворецкому мосту. В своем обращении к автовладельцам, ГИБДД просит заранее выбирать маршруты объезда.